Словно корабль инопланетян: Зеленоградск накрыло пугающее облако-рулон

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Фото: Олег ДАРКОВ.
Облако-рулон (Roll cloud) появилось вечером во вторник, 23 августа, у побережья Зеленоградска. Необычное атмосферное явление успели сфотографировать десятки отдыхающих.
- Как будто инопланетный корабль! - восхищенно комментируют калининградцы в соцсетях.
Метеорологи из сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» объяснили природу атмосферного явления:
- Такая форма облака образуется за счет столкновения быстро идущих от обширной зоны осадков нисходящих потоков холодного воздуха с подстилающей и более теплой воздушной массой за пределами зоны осадков. Вследствие чего происходит быстрая конденсация влаги.
Отметим, что нынешним летом облака-рулоны появлялись на калининградском побережье несколько раз.