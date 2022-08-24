Словно корабль инопланетян: Зеленоградск накрыло пугающее облако-рулон

. Фото: Олег ДАРКОВ.

Облако-рулон (Roll cloud) появилось вечером во вторник, 23 августа, у побережья Зеленоградска. Необычное атмосферное явление успели сфотографировать десятки отдыхающих.

- Как будто инопланетный корабль! - восхищенно комментируют калининградцы в соцсетях.

Метеорологи из сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» объяснили природу атмосферного явления:

- Такая форма облака образуется за счет столкновения быстро идущих от обширной зоны осадков нисходящих потоков холодного воздуха с подстилающей и более теплой воздушной массой за пределами зоны осадков. Вследствие чего происходит быстрая конденсация влаги.

Отметим, что нынешним летом облака-рулоны появлялись на калининградском побережье несколько раз.