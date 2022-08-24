Железнодорожные ворота в Калининграде отдадут для встреч общественников – хранителей наследия

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в Железнодорожных воротах появится «Дом волонтёров – хранителей наследия». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, памятник станет местом для встреч и различных мероприятий общественников, участвующих в восстановлении и сохранении исторического наследия региона.

«Решили сделать в Железнодорожных воротах «Дом волонтеров – хранителей наследия». Много предстоит решить организационных, правовых, финансовых и технических задач. Тем не менее, уже в ближайшее время там можно собираться на лекции, совещания, дискуссии, а в помещении ворот - хранить инвентарь и материалы. Постараемся сделать объект уютным местом пребывания достойных людей, центром подготовки и реализации новых инициатив в сфере сбережения нашего общего наследия», – заявил директор Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Железнодорожные ворота являются объектом культурного наследия регионального значения. Это одни из восьми сохранившихся городских ворот Калининграда, которые считаются частью оборонительных сооружений Кёнигсберга, построенных в середине XIX века. Завершение строительства Железнодорожных ворот датировано 1869 годом. Девять лет назад на памятнике проведены работы по его реконструкции.