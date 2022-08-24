В Калининградской области за сутки произошло два ДТП на переездах

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В Калининградской области во вторник, 23 августа, электропоезда «Ласточка» дважды выбивались из графика движения из-за нахождения автомобилей на переездах. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Так, утренний поезд в Светлогорск отправился с Северного вокзала с опозданием из-за ДТП на железнодорожном переезде на улице Нарвской с участием двух легковых автомобилей. Водители отказывались освободить переезд до прибытия сотрудников ГИБДД, в итоге поезд проследовал с отклонением от графика в 8 минут.

Второй случай произошел в 20 часов на перегоне между станциями Переславское и Колосовка. В опасной близости от пути на пересечении автомобильной и железной дорог по техническим причинам остановился автобус. Дежурная по переезду включила заградительную сигнализацию и предупредила машиниста приближающегося пригородного поезда, который остановил состав. Отклонение от расписания составило 7 минут.