Калининградская спортсменка одержала победу на всероссийском конном чемпионате

Чемпионат России для всадников, выступающих на молодых лошадях, прошел в Подмосковье в рамках национального фестиваля. Как сообщает пресс-служба правительства области, лучших определяли среди 150 пар всадник – лошадь в четырех конных возрастных категориях.

Тренер и спортсменка Калининградской сборной Анна Улитичева и конь по кличке Кей Чойс, выведенный на конном заводе «Георгенбург» в Черняховске, отличились в категории среди наиболее молодых животных не старше четырех лет. Они выиграли финал в дисциплине «перепрыжка». Высота препятствий на маршруте не превышала отметки в 100 сантиметров. Всадница и конь из Калининградской области преодолели дистанцию за 29,9 секунды, опередив ближайших преследователей из Москвы и Краснодарского края почти на секунду.

Напомним, что в прошлом году Анна Улитичева, управляя лошадью из Санкт-Петербурга, завоевала золото и серебро всероссийских соревнований, а на чемпионате СЗФО оформила ещё три призовых места.