В Калининградской области появится образовательный кластер по машиностроению

Трехстороннее соглашение об открытии образовательного кластера машиностроения подписали в среду, 24 августа, на базе Калининградского судостроительного техникума министр образования Светлана Трусенева, представители пяти крупных предприятий региона и шесть организаций профессионального образования. Студенты кластера по сокращенной программе смогут получить специальности «Оператор станков с программным управлением», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)», «Судовые электромонтажные работы».

Новая учебная программа запускается в рамках проекта «Профессионалитет». Как сообщает пресс-служба правительства области, благодаря государственной поддержке и инвестициям предприятий-участников учебные пространства преобразуются в роботизированные участки с современными цифровыми лабораториями, соответствующими требованиям реального производства. Преподаватели пройдут повышение квалификации и стажировки на предприятиях.