В Калининграде за разглашение гостайны осудили бывшего сотрудника завода «Янтарь»

Под суд попал бывший сотрудник Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Калининградской области, подозреваемый в 2012 году передавал другим лицам секретные сведения о финансовом состоянии завода.

В 2014 году было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России «Разглашение государственной тайны». Свою вину мужчина не признал, однако собранные органами безопасности доказательства суду оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Бывшего работника «Янтаря» приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы, при этом калининградец был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.