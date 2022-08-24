В Калининграде пройдет Медицинский форум -2022 с международным участием

Двухдневная масштабная встреча представителей медицинского сообщества откроется в четверг, 25 августа, в административном корпусе БФУ имени Канта на ул. А. Невского. Как сообщает пресс-служба правительства области, участие примут около 200 авторитетных экспертов ведущих медицинских центров и вузов России, а также Республик Беларусь и Узбекистан, представители федеральных ведомств, органов региональной и муниципальной власти, научного сообщества.

Форум станет уникальной площадкой для обсуждения стратегического развития приоритетных направлений здравоохранения. Лучшие практики, а также достижения IT-технологий, которые разработаны и успешно применяются в медицине нашей обласьи, будут представлены на выставочных стендах форума. Аудитория масштабной встречи, включая онлайн-формат – более 3 тысяч человек.