У калининградца изъяли самодельный пистолет

В Нестеровском районе сотрудники местного угрозыска пришли незваными гостями к 64-летнему жителю одного из поселков. И сразу отправились в сарай, где обнаружили, как указано в протоколе, «предмет, схожий с самодельно изготовленным пистолетом», а также банку с 200 граммами пороха.

Эксперты установили, что изъятый предмет с длиннющим стволом на самом деле является гладкоствольным шомпольным пистолетом калибра 4,5 мм, вполне пригодным для производства выстрела. Обладатель вундерваффе уверял, что нашел шпалер на чердаке своего дома еще в 2006 году, и с тех пор хранил его под диваном в хозпостройке, даже не думая применять по назначению.

Впрочем, никакие оправдания не помогли. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России, в отношении задержанного возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».