Под Калининградом завершается конкурс «Морской десант»

На военном полигоне Балтийского флота «Хмелевка» начался финальный этап проходящего в рамках Армейских игр-2022 международного конкурса профессионального мастерства «Морской десант-2022».

Команды Таджикистана, Южной Осетии и Гвинеи отсеялись, и теперь звание сильнейшего будут оспаривать морпехи из России, Ирана и Венесуэлы. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, по условиям эстафеты ее участникам предстоит на бронетранспортерах преодолеть 4-километровую трассу с 10 различными препятствиями и выполнить нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин по морским целям.