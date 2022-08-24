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Политика24 августа 2022 16:30

Под Калининградом завершается конкурс «Морской десант»

За победу борются морские пехотинцы России, Ирана и Венесуэлы
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

На военном полигоне Балтийского флота «Хмелевка» начался финальный этап проходящего в рамках Армейских игр-2022 международного конкурса профессионального мастерства «Морской десант-2022».

Команды Таджикистана, Южной Осетии и Гвинеи отсеялись, и теперь звание сильнейшего будут оспаривать морпехи из России, Ирана и Венесуэлы. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, по условиям эстафеты ее участникам предстоит на бронетранспортерах преодолеть 4-километровую трассу с 10 различными препятствиями и выполнить нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин по морским целям.