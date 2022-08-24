Больницы Калининградской области получили 14 новых автомобилей

В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения семь клиник Калининградской области получили новые автомобили.

Межрайонная больница № 1, что в городе Пионерский, пополнила свой парк 2 машинами, столько же отправились в медучреждения Советска и Черняховска, по одной досталось больницам Озерска, Полесска и Ладушкина, а Гусевская больница стала счастливым обладателем сразу 5 транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новые авто помогают в работе участковой службы при выезде к пациентам на дом, задействуются при транспортировке биоматериала, доставке лекарственных препаратов и выполняют прочие задачи.