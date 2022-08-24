Ничего не видел, ничего не знаю: калининградцу грозит срок за лжесвидетельство

В сентябре прошлого года житель Калининграда наблюдал, как приятель жестоко избил человека, причинив тяжкий вред здоровью бедняги. В ходе предварительного следствия свидетель преступления подтвердил, что все так и было, однако позже, уже в процессе судебного разбирательства вдруг заявил, что не видел ни момент нанесения ударов, ни предмет, который использовался нападавшим в качестве оружия.

Вина подсудимого все равно была доказана, он получил свое – приговор уже вступил в законную силу. А прокуратура Московского района тем временем приступила к проверке по факту дачи заведомо ложных показаний в суде и установила в итоге, что они таки имели место. Теперь материалы проверки в отношении незадачливого свидетеля направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам части 1 статьи 307 УК РФ. Ее санкции предусматривают для виновных крупный штраф, обязательные или исправительные работы, а в пиковом случае – арест на срок до 3 месяцев.