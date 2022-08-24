В Калининградской области проходит конференция на тему русской Балтики

В Черняховске сегодня, 24 августа открылась конференция «Русская Балтика: прошлое, настоящее и будущее». Форум приурочен к 265-летию победы русской армии в сражении при Гросс-Егерсдорфе и является частью мероприятий, проводящихся в Калининградской области в связи с этой знаменательной датой.

За три дня будет представлено более 50 докладов, посвященных Семилетней и Великой Отечественной войне, музейному делу, региональной истории, проекту «Без срока давности». На открытии прозвучал доклад, посвященный геополитическому противостоянию России и Запада, а также славянской Балтике в свете данных археологии и ДНК-генеалогии. Как сообщили в правительстве региона, предусмотрена работа «круглых столов», посвященных проблемам новейшей истории нашего края и задачам, стоящим перед Калининградской областью сегодня.