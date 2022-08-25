Калининградец пытался выманить у приятеля-наркомана 6 миллионов рублей

Гурьевский районный суд на 3 года отправил в исправительную колонию общего режима 40-летнего местного жителя, который обвинялся в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Прошлой осенью 2021 гурьевчанин через общего знакомого сообщил земляку-наркоману о том, что тем якобы заинтересовались правоохранительные органы.

- Уголовку тебе шьют, - доходчиво пояснил благодетель. – Но есть возможность замять дело. Всего-то за 6 миллионов. Ну, как чего? Рублей, конечно, кому сейчас эти доллары с евро нужны!

- В действительности обвиняемый не имел возможности влиять на ход расследования (которое в принципе не велось) и не намеревался этого делать, а денежные средства изначально рассчитывал похитить, - прокомментировали в Калининградской областной прокуратуре.

Видимо, что-то такое заподозрил и наркозависимый, потому что сообщил о сделанном ему предложении, куда следует, и оставил в условленном месте 1,05 миллиона настоящими наличными, а еще 5 миллионов представляли собой муляж. Посредника, который явился к тайнику у поселка Медведевка, повязали, после чего добраться до самого вымогателя было уже делом техники.