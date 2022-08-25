В Калининграде задержан экстремист, планировавший теракты на военных объектах и в аэропорту

В Калининграде задержан сторонник запрещенного в РФ формирования «Азов» - об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По имеющейся информации, задержанный планировал теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту «Храброво», после чего намеревался покинуть регион. При обыске по месту проживания злоумышленника в оборудованном тайнике было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, переписка с единомышленниками, агитационная литература и символика запрещенной организации.

Сообщается, что экстремист уже дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».