Двое калининградцев из мести сожгли чужой автомобиль

В межмуниципальном отделе МВД России «Светлогорский» объявили о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летней женщины и ее 39-летнего знакомого, которые сожгли чужой автомобиль.

К жителю одного из садовых товариществ города-курорта дама испытывала такую личную неприязнь, что кушать не могла. И в конце концов подговорила своего приятеля уничтожить «Мицубиси», принадлежавший объекту ненависти. Заранее приобрела канистру горючего, лично доставила исполнителя на место и наблюдала дальнейшими действиями. Когда машина вспыхнула, парочка поспешила смыться.

- Собственнику транспортного средства был причинен ущерб в размере 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – сам потерпевший заявил, что машина, на которой он возил ребенка в школу и спортивные секции, а сам ездил на работу, не подлежит ремонту.

Поджигателей задержали по горячим следам (пардон за каламбур) сотрудники Управления уголовного розыска совместно со светлогорскими коллегами. Санкции инкриминируемой преступникам статьи УКУ РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Материалы уголовного дела направлены в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу.