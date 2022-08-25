Власти Калининграда планируют запустить реновацию школ

. Фото: Елена Дятлова

В Калининграде намерены запустить в 2023 году масштабную реновацию школ. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова на своей странице в «Вконтакте».

«Вот мы строим прекрасные новые школы, которые оснащены по последнему слову техники, но, к сожалению, не все учебные заведения могут похвастать своей матчастью. Смысл “реновации” как раз и заключается в том, чтобы поднять её на должный уровень и обеспечить всем городским школьникам возможность обучаться в комфортной среде», - отметила сити-менеджер.

Дятлова подчеркнула, что власти продолжат строить новые школы и детские сады, особенно в растущих микрорайонах.

«Уже законтрактована школа на Левитана, в процессе на Благовещенской, проектируются корпуса школы №46 на Летней, скоро зайдёт на экспертизу документация по корпусу 11 школы в Чкаловске, в Генплане выделены участки “под образование” на Мариенко, на Понартской и на других улицах Калининграда», - добавила глава администрации.