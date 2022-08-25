В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 августа нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 25 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18:00 электроснабжение отключено в домах на ул. Киевская 100, 112в, 119б, 121-123, Тихорецкая 69, 71-73, Садовая 1, 5, 2-4, 10-16, 15-45, 23-29, пер. Портовиков 1-7, 13, 2, 2а, 2б, 4-12, пер. Портовиков 2-й 1, 4.

С 09:00 до 13:00 – на ул. Косм. Леонова 19, 19 а-б, ул. Косм. Пацаева 3.

С 09:00 до 12:00 – на ул. Цирковая 1-3, 7-9, 13, 15-19, 4-16, 20-22, ул. Серж. Мишина 32.

Холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 до 15:00 на ул. Ген. Раевского 4.

С 10:00 до 16:00 - на ул. И. Земнухова 4, 6а, 8-10, ул. Дзержинского 165, 167а,б, 205а.э

С 13:00 до 16:00 - на пр-кт Победы 69-79, 83, 42, 46-48, ул. Станочная 1, ул. Нефтяная 2, ул. Бассейная 1 (СОШ №77), 2,

С 10:00 до 16:00 на ул. И. Земнухова 4, 6а, 8-10, ул. Дзержинского 165, 167а, б, 205а.

До 20:00 будет отключено горячее водоснабжение на ул. Автомобильная 23-29, ул. Ген. Толстикова 18-18а,19, 21-23, 25-27,29-33,39-43,49-55,57-61,69-73; 77-81,ул. Интернациональная 9,13,15-17, 19-25, ул. Л. Иванихиной 2-4а, 9(СОШ № 45), 10 – 16, ул. У. Громовой 32-38; 40-50; 52-58.