Калининградец оплатил 200-тысячный уголовный штраф, чтобы остаться на свободе

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Калининграда погасил задолженность по уголовному штрафу, чтобы избежать замены наказания на реальный срок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей за уклонение от налогов. Однако он не спешил расставаться с деньгами.

Тогда приставы запретили должнику выезд за пределы РФ, а также доступно объяснили, что суд может заменить штраф на лишение свободы.

Только после этого горожанин перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения.