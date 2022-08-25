С калининградки хотят взыскать деньги, полученные за фиктивный брак

Не так давно в городе Светлый возникла новая ячейка общества: местная жительница заключила законный брак с гражданином солнечного Узбекистана. Хотя, надо признаться. Женились не по любви, а исключительно по расчету. Просто южанину позарез требовалось разрешение на временное проживание в РФ. За что он был даже готов заплатить звонкой монетой. И заплатил, передав молодой жене 30 тысяч рублей наличными. После чегно пара окончательно оставила всякие мысли о совместном проживании и ведении общего хозяйства.

Афера вскрылась, когда узбекистанец обратился в уполномоченный орган для получения заветного документа. Светловская прокуратура заинтересовалась историей заявителя, разузнала всю подноготную и обратилась в суд с иском о признании данного брака недействительным.

- Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, - с удовлетворением сообщили в облпрокуратуре. - Кроме того, надзорное ведомство направило иск о взыскании с горожанки в доход государства незаконно полученных денежных средств.