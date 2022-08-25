Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу Всероссийской спартакиады сильнейших

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Казани завершились соревнования по второму из трёх видов олимпийской спортивной борьбы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, статус одной из сильнейших в стране подтвердила мастер спорта России международного класса Александра Андреева. Представительница регионального Центра спортивной подготовки сборных команд завоевала одну из 40 наград, отличившись среди 16 соперниц массой до 59 килограммов.

Уверенно пройдя квалификацию победой на туше, Александра за явным преимуществом победила москвичку Евгению Юрову со счётом 10:0. Но затем наша чемпионка Европы среди молодёжи проиграла в третьем поединке из четырёх возможных, уступив в упорном противостоянии действующей чемпионке страны и будущей победительнице отчётного турнира Анастасии Сидельниковой из Кузбасса со счётом 2:3.