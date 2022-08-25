Инвесторы реализуют в индустриальном парке «Храброво» 30 проектов

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На территории индустриального парка «Храброво» зарегистрированы 29 резидентов, которые реализуют 30 проектов. Общий объём заявленных резидентами инвестиций составляет 18,6 миллиарда рублей, из них уже вложено в реально работающие производства – более полумиллиарда. Об этом сообщил гендиректор АО «Корпорация Калининградской области» Андрей Толмачёв. По его словам, в перспективе инвесторы заявляют создание более трёх тысяч рабочих мест.

Четыре резидента «Храброво» уже ввели свои производственные комплексы в эксплуатацию. Первым осенью прошлого года здесь заработал завод по выпуску комплексных пищевых добавок «Феникс Ингредиентс». В этом году список действующих предприятий индустриального парка пополнили производители инновационных искусственных тканей, оборудования для электростанций и гранулированных материалов.

«Эти четыре предприятия обеспечили работой почти 250 жителей региона», – отметил руководитель Корпорации.

В этом году в «Храброво» также ожидается ввод в эксплуатацию фармацевтического завода «Отисифарм Про» и производства кондитерских изделий компании «Прусс-Групп».