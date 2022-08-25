Калининградец угрожал убить жену, сжег две машины и сарай со скотиной

Житель Неманского района стал фигурантом двух уголовных дел за уничтожение имущества и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

57-летний мужчина в ходе ссоры с супругой поджег дверь в ванную комнату, а потом схватил кухонный нож и грозился ее убить. 40-летней женщине повезло – в этот момент приехала её тётя. Услышав крики, женщина не растерялась и сумела выбить нож из рук фигуранта. Выгнав мужчину на улицу, женщины сумели потушить огонь.

После этого злоумышленник вышел во двор дома, нашел канистру бензина, облил салоны автомобиля тети и своей машины – обе марки «Škoda» - и поджег. Затем мужчина подпалил сарай с домашней скотиной и сеном. Женщины сумели спасти живность, но 2 тонны сена сгорели дотла. Также пришлось забить поросёнка, который сильно обгорел.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.