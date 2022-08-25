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Общество25 августа 2022 12:03

Алиханов анонсировал возобновление выплат на третьих и последующих детей

Виктор Сергеев
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Фото: архив "КП"

В 2023 году в Калининградской области возобновят ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей. Софинансирование обеспечит федеральный бюджет, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

«Действительно, было много обращений на эту тему. Из всех задач региональной власти поддержка многодетных семей – одна из самых благодарных и важных.

Проект соответствующего распоряжения Правительства РФ в данный момент проходит процедуру согласования. После его принятия внесем изменения в региональное законодательство и сообщим детали», - написал глава региона.