Алиханов анонсировал возобновление выплат на третьих и последующих детей

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Фото: архив "КП"
В 2023 году в Калининградской области возобновят ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей. Софинансирование обеспечит федеральный бюджет, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.
«Действительно, было много обращений на эту тему. Из всех задач региональной власти поддержка многодетных семей – одна из самых благодарных и важных.
Проект соответствующего распоряжения Правительства РФ в данный момент проходит процедуру согласования. После его принятия внесем изменения в региональное законодательство и сообщим детали», - написал глава региона.