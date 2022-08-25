Власти объяснили, почему сыр калининградских производителей такой дорогой

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Цена на сыр калининградских производителей обусловлена объективными факторами. Об этом сообщается на странице регионального правительства в «Вконтакте».

«Например, цена на молоко, которое производитель сыра покупает у местных производителей, сегодня достигает 27 рублей за килограмм. Кроме того, выросли цены на упаковку, маркировку, доставку, запчасти к технике, стоимость её обслуживания. Да и сама технология производства требует внимательного отношения к ферментам и закваскам, выдерживанию строгих сроков и условий созревания. Особенно это касается небольших крафтовых сыроварен, чьё производство не настроено на массовый продукт», - написал представитель правительства.

Именно качество и особые потребительские свойства продукта обусловливают относительно высокую цену, добавили областные власти. Также они обратили внимание, что значительную долю в цене имеет всё же и торговая наценка, которую сети определяют самостоятельно.