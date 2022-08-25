Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области был выявлен 301 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 141 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 8,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 7,
Гвардейский городской округ - 15,
Полесский городской округ – 6,
Гурьевский городской округ - 36,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ – 8
Зеленоградский городской округ – 23,
Светлогорский городской округ – 14,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 4,
Советский городской округ - 4,
Мамоновский городской округ – 4,
Черняховский городской округ – 6.