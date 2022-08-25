Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области был выявлен 301 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 141 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 8,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 7,

Гвардейский городской округ - 15,

Полесский городской округ – 6,

Гурьевский городской округ - 36,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 8

Зеленоградский городской округ – 23,

Светлогорский городской округ – 14,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 4,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 6.