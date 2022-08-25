Калининградец отсудил свыше 190 тысяч за упавшую на машину ветку

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Житель Калининграда отсудил компенсацию за упавшую на машину ветку. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В январе 2022 года мужчина припарковал свою «Тойоту» на территории школы №31. Ночью на автомобиль упала ветка и повредила машину. Ущерб составил 292 тысячи рублей.

В ходе судебного заседания стало известно, что еще летом 2021 года школа получила предписание спилить аварийное дерево, однако этого не было сделано. Также суд указал на грубую неосторожность владельца машины, который припарковал ее около дерева в день, когда было объявлено штормовое предупреждение.

Суд взыскал со школы компенсацию ущерб в размере 179 тысяч рублей , а также еще чуть более 10 тысяч рублей в качестве расходов на экспертизу, оплату юридических услуг и госпошлины.