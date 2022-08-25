В Ботаническом саду зацвело редкое растение «Брызги шампанского»

У этого цветка несколько названий, не только «Брызги шампанского». Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду БФУ имени Канта обращают внимание на растения, которые в финале календарного лета радуют фееричным цветением.

- Август на дворе, практически уже сентябрь. Обычно в природе растения уже завязали плоды и усердно их отращивают. Но есть некоторые растения, которым летом цветения не хватило, - рассказывают специалисты на странице сада в ВКонтакте. - Одно из них - редкая в нашем городе клеоме. Она родом из Южной Америки, и у нее есть другие имена. Например, "Цветок-паук", "Дедушкины бакенбарды" и "Брызги шампанского".

Сообщается, что этот цветок садоводы Южной Америки выращивали с 1800-х годов, но только в 21 веке клеоме добралась до нас.