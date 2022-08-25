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Общество25 августа 2022 16:34

В правительстве рассказали, как можно разгрузить поликлинику на улице Летней

Горожане жалуются на очереди в этом самом крупном поликлиническом звене Калининграда
Вера Гринвич
Поликлинику на Летней разгрузит новая поликлиника, которую построят в Московском районе Калининграда.

Поликлинику на Летней разгрузит новая поликлиника, которую построят в Московском районе Калининграда.

Фото: Правительство Калининградской области

В сообществе «Правительство Калининградской области» в ВКонтакте одна из подписчиц пожаловалась на очередь в поликлинике на улице Летней в Калининграде.

- Поликлиника на Летней - это сплошная очередь… Почему не строим, как в Белоруссии: жилой массив с поликлиникой, школой, детсадами и домом быта? – спросила Людмила.

Представители регионального минздрава в ответ пояснили, что уже в ближайшее время будет способствовать решению этого вопроса.

- В следующем году планируем начать корректировку проекта поликлиники на улице Согласия и строительства большой современной поликлиники для взрослых и детей в районе Кошевого и Аллеи Смелых. Учреждение разгрузит существующие мощности поликлиник на улицах Дзержинского и Летней, а также городской детской поликлиники, - пояснили в минздраве.

В этом году на улице Горького после глубокой реконструкции бывшего отделения Детской областной больницы открылась поликлиника для взрослых.