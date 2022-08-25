В Калининграде появится третья официальная площадка для выгула собак

На Сельме появится официальная площадка для выгула собак. Фото: Александр Подгорчук

В администрации Калининграда заявили, что в ближайшее время в городе появится еще одна официальная площадка для выгула собак.

- Официальные площадки для собак в Калининграде расположены на Летнем озере и в парке Гагарина. На этих специальных территориях можно не только погулять с питомцем, но и потренировать его, так как там установлены необходимые для этого снаряды. Скоро еще одна площадка для выгула появится в сквере Елизаветинском, на Сельме, - так представители администрации ответили на соответствующий вопрос горожанки в сообществе «Правительства Калининградской области» в ВКонтакте.

Также чиновники напомнили, что «гулять с собаками не запрещено как на придомовых территориях, так и на территориях общего пользования, главное - не забывать убирать за ними».