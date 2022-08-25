Елена Дятлова протестировала работу «тревожной кнопки» в одной из школ Калининграда

Росгвардейцы прибыли на вызов через 7 минут. Фото: мэрия Калининграда

В среду, 24 августа глава администрации Калининграда Елена Дятлова проверяла готовность школ к новому учебному году.

Находясь в здании школы № 28, Елена Дятлова попросила охранника учреждения нажать на "тревожную кнопку".

- Мы сегодня в одной из школ протестировали работу "тревожной кнопки", - поделилась впечатления глава администрации. - Увидели, что сотрудники Росгвардии приехали за 7 минут, хотя по нормативу у нас 10 минут. Поэтому спасибо большое, потому что в текущей ситуации очень пристальное внимание мы уделяем обеспечению не только санитарно-эпидемиологической, противопожарной, но и антитеррористической безопасности.

Едена Дятлова также анонсировала масштабную реновацию школ Калининграда.