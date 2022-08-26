За год система здравоохранения Калининградской области провела закупок на 7 миллиардов рублей

В Калининграде проходит Медицинский форум-2022. Фото: Правительство Калининградской области

В 2021 году система здравоохранения Калининградской области провела 4,5 тысячи закупок на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Такие данные привел заместитель председателя регионального правительства, министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия во время круглого стола «Закупки в здравоохранении» в рамках Медицинского форума-2022.

- Здравоохранение - сфера, в которой своевременное проведение закупочных процедур имеет важное социальное значение. И, несмотря на текущую и непростую ситуацию, которая в том числе коснулась закупок медицинских препаратов и изделий импортного производства, а также необходимости в приобретении большого количества противоковидных лекарств и средств, специалисты успешно с ней справились, - сказал Леван Дараселия.

По данным регионального правительства, количество несостоявшихся торгов снизилось на 5,6%. Несмотря на новые способы, основным видом (70%) остается электронный аукцион. Растет число и совместных закупок.

Добавим, 25 августа в Калининграде начал работу двухдневный Медицинский форум-2022. В нем принимают участие эксперты ведущих медицинских центров, профильных вузов России, а также республик Беларусь и Узбекистан, представители федеральных ведомств, органов региональной и муниципальной власти, научного сообщества.

Форум стал площадкой для обсуждения стратегического развития приоритетных направлений здравоохранения.