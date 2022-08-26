В Калининграде на стоянке выгорело 3 автомобиля, их марки устанавливаются

В региональном МЧС сообщили, что в три часа ночи 26 августа приняли вызов о пожаре на проспекте Победы Калининграда.

- На стоянке возле автосервиса «Кузовной ремонт» полностью выгорело 3 автомобиля, их марки устанавливаются, - рассказали о результатах происшествия в пресс-службе ведомства. - Полностью выгорели 2 автомобиля «Ниссан Джук». В автомобиле «Фольксваген Гольф» выгорел салон и моторный отсек. В автомобиле «Лексус» выгорела задняя часть. В автомобиле «Фольксваген Джетта» выгорел салон.

Сообщается, что для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 9 человек и 3 единиц техники.