В Калининградской области открыт дополнительный набор по программе «Земский учитель»

Школы Калининградской области ждут учителей физики, английского языка, а также учителей русского языка и литературы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Калининградский областной институт развития образования сообщает об открытии дополнительного набора по программе «Земский учитель» в Калининградской области.
Заявку можно подать по следующим вакансиям:
- Школа № 2 имени А. Круталевича, Гвардейск - учитель русского языка и литературы;
- Школа № 1 имени С. Гусева, Гусев - учитель русского языка и литературы;
- Школа Правдинска - учитель русского языка и литературы;
- Школа № 1, Светлый - учитель физики;
- Школа № 5, Светлый - учитель английского языка.
Важно успеть поддать заявку до 31 августа.
Добавим, в рамках реализации федеральной программы «Земский учитель» педагогам предоставляется единовременная разовая выплата в размере 1 миллиона рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.