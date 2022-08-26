Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 6:49

В Калининградской области открыт дополнительный набор по программе «Земский учитель»

Заявку важно успеть подать до 31 августа
Вера Гринвич
Школы Калининградской области ждут учителей физики, английского языка, а также учителей русского языка и литературы.

Школы Калининградской области ждут учителей физики, английского языка, а также учителей русского языка и литературы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Калининградский областной институт развития образования сообщает об открытии дополнительного набора по программе «Земский учитель» в Калининградской области.

Заявку можно подать по следующим вакансиям:

- Школа № 2 имени А. Круталевича, Гвардейск - учитель русского языка и литературы;

- Школа № 1 имени С. Гусева, Гусев - учитель русского языка и литературы;

- Школа Правдинска - учитель русского языка и литературы;

- Школа № 1, Светлый - учитель физики;

- Школа № 5, Светлый - учитель английского языка.

Важно успеть поддать заявку до 31 августа.

Добавим, в рамках реализации федеральной программы «Земский учитель» педагогам предоставляется единовременная разовая выплата в размере 1 миллиона рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.