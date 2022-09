В Центральном парке Калининграда состоится встреча с документальным фотографом из Франции

Одна из работ Патрика. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде завершается образовательный проект для современных фотографов и визуальных художников «Ф/школа». 27 августа в Центральном парке в 13-00 пройдет творческая встреча с документальным фотографом из Франции Патриком Ваком, которая состоится совместно с «Креспектива Фест». Участники мероприятия смогут задать вопросы автору, ознакомиться с его работами.

Как рассказали организаторы, работы Патрика затрагивают такие темы, как репрессии против меньшинств, городские мутации, постконфликтное восстановление или экологические проблемы.

Фотограф Патрик Вак (р. 1979) вырос в пригороде Парижа. После учебы в Париже, США и Швеции и Берлине, он начал работать фотографом в Китае. С 2006 по 2017 год он жил в Шанхае, где работал внештатным сотрудником для международных изданий и коммерческих клиентов. Сейчас Патрик живет в Берлине, но работает также в Париже, Шанхае и Москве.

Автор публиковался в журналах Time, The New York Times, GEO France, The Sunday Times, Courrier International и Vanity Fair и других. Его работы выставлялись на персональных выставках в Китае, Германии, Сингапуре, Франции и США.