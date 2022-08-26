В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 26 августа нет света и воды

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В Калининграде в пятницу, 26 августа, в течение дня отключено холодное водоснабжение в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов воды не будет на ул. Ген. Раевского 4. До 17 часов - на ул. У. Громовой 107, 109, 113, 115, 121.

МП «Калининградтеплосеть» напоминает о плановой остановке на ремонт РТС «Северная». У её потребителей горячей воды не будет до 30 августа.

Также до конца месяца на профилактику ушли котельные, которые снабжают горячей водой дома на Спортивной, 11, Чкалова, 7а, 24-26, 29, по 6 сентября на Горького 166.