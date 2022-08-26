За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали три человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три человека пострадали в двух ДТП в Калининградской области а минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Полесском районе на автодороге «Зеленово-Сосновка-Дальнее» на проезжую часть выскочило животное, из-за чего 24-летняя водитель «Рено» съехала в кювет.В результате ДТП 25-летний пассажир получил телесные повреждения.

На ул. Платова в Калининграде 43-летняя водитель «Шкоды» при выезде на перекресток не уступила дорогу и таранила «Фольксваген». В результате столкновения 67-летний и 67-летняя пассажиры «Шкоды» получили телесные повреждения.