Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 8:33

В Калининграде таксист погасил долг по кредиту после ареста машины

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы заставили таксиста погасить задолженность по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина купил на заемные средства «Фольксваген», на котором и работал таксистом. Первое время он платил по кредиту, а затем перестал и задолженность более 600 тысяч рублей.

Должник уклонялся от исполнения требований и скрывал машину от судебных приставов. Однако с помощью камер «Безопасного города» удалось определить, где калининградец припарковал машину. Судебные приставы выехали на место, дождались владельца и арестовали автомобиль.

Только после этого таксист погасил задолженность в полном объеме.