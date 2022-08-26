В Калининграде таксист погасил долг по кредиту после ареста машины

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы заставили таксиста погасить задолженность по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина купил на заемные средства «Фольксваген», на котором и работал таксистом. Первое время он платил по кредиту, а затем перестал и задолженность более 600 тысяч рублей.

Должник уклонялся от исполнения требований и скрывал машину от судебных приставов. Однако с помощью камер «Безопасного города» удалось определить, где калининградец припарковал машину. Судебные приставы выехали на место, дождались владельца и арестовали автомобиль.

Только после этого таксист погасил задолженность в полном объеме.