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Общество26 августа 2022 8:58

В Калининграде водителю БМВ грозит 2 года колонии за ДТП с пострадавшим

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

По факту ДТП на улице Гагарина в Калининграде, в котором пострадал пассажир, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 19 июля 2021 года. 29-летний водитель БМВ не справился с управлением и пробил дорожное ограждение.

21-летний пассажир получил травмы, которые медики расценили как тяжкий вред здоровью. Полицейские установили, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел права управления транспортными средствами,

Теперь виновнику аварии грозит до 2 лет лишения свободы.