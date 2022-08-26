В Калининграде водителю БМВ грозит 2 года колонии за ДТП с пострадавшим

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

По факту ДТП на улице Гагарина в Калининграде, в котором пострадал пассажир, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 19 июля 2021 года. 29-летний водитель БМВ не справился с управлением и пробил дорожное ограждение.

21-летний пассажир получил травмы, которые медики расценили как тяжкий вред здоровью. Полицейские установили, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел права управления транспортными средствами,

Теперь виновнику аварии грозит до 2 лет лишения свободы.