Коронавирус за сутки выявили в 16 городах Калининградской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 306 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 254 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 6,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 7,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 6,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 6,

Светлогорский городской округ – 2,

Славский городской округ – 4,

Ладушкинский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 2.