Коронавирус за сутки выявили в 16 городах Калининградской области

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 306 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 254 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 6,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 7,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 4,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 6,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 6,
Светлогорский городской округ – 2,
Славский городской округ – 4,
Ладушкинский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 2.