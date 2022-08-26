В Гусеве грабитель на велосипеде отобрал у пенсионерки пакет с деньгами

В Гусеве полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее неоднократно судимый 51-летний житель Озерского района заметил 87-летнюю женщину, которая стояла на крыльце банка и пересчитывала полученную пенсию. Мужчина незаметно проследовал за пенсионеркой до её подъезда. Дождавшись подходящего момента, он выхватил у пенсионерки пакет, в котором находились продукты, медикаменты, паспорт и пенсия в размере 25 тысяч рублей.

Вскочив на велосипед, грабитель попытался скрыться, так как за ним в погоню бросились соседи пенсионерки, ставшие свидетелями преступления. Однако он плохо ориентировался в городе, поэтому довольно быстро заехал в тупик. Ему пришлось бросить свой транспорт и убегать через дачи.

Сотрудники полиции по горячим задержали грабителя по месту жительства, он уже сознался во всём содеянном. Фигурант уголовного дела находится под арестом.