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Общество26 августа 2022 10:53

32-летний калининградец избил до смерти сожительницу из-за беспорядка в квартире

Мужчина арестован и будет находиться в СИЗО
Виктор Сергеев

В Калининграде завели уголовное дело на 32-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в избиении до смерти сожительницы, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, днем 22 августа мужчина в компании сожительницы распивал спиртное в своей квартире по улице Коммунистической. В процессе застолья между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина жестоко избил сожительницу. От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия.

Калининградец сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и дал признательные показания. Он пояснил, что конфликт произошел из-за того, что в доме был беспорядок.

Мужчина арестован и будет находиться в СИЗО до 23 октября.