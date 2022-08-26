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Общество26 августа 2022 11:00

На пр. Победы в Калининграде сгорело 10 машин, полиция проводит проверку

Правоохранители изучают записи с камер наблюдения
Виктор Сергеев

Полиция проводит проверку по факту возгорания автомобилей на проспекте Победы в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что в 2.46 в дежурную часть УМВД поступило сообщение от очевидца о том, что на проспекте Победы произошло возгорание 10 автомобилей. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным МЧС, на стоянке возле автосервиса «Кузовной ремонт» сгорело 8 машин.