На пр. Победы в Калининграде сгорело 10 машин, полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку по факту возгорания автомобилей на проспекте Победы в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что в 2.46 в дежурную часть УМВД поступило сообщение от очевидца о том, что на проспекте Победы произошло возгорание 10 автомобилей. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным МЧС, на стоянке возле автосервиса «Кузовной ремонт» сгорело 8 машин.