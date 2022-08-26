Обвиняемого в терроризме калининградца арестовали на два месяца

В Калининграде арестован местный житель, обвиняемый в совершении преступлений террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Напомним, о задержании в Калининграде сторонника запрещенного в РФ формирования «Азов» сообщил Центр общественных связей ФСБ в четверг, 25 августа.

По данным ФСБ, 55-летний мужчина планировал совершить теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту «Храброво», после чего намеревался покинуть регион.

При обыске по месту проживания злоумышленника в оборудованном тайнике было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, переписка с единомышленниками, агитационная литература и символика запрещенной организации.

Центральный районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.