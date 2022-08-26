Министр образования проведет в Калининграде собрание для родителей первоклассников

В субботу, 27 августа, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева проведет собрание для родителей первоклассников. Как сообщает пресс-служба правительства, мероприятие пройдет в школе №59 (пер. Рассветный, 5). Начало – в 10.00

Министр расскажет об организации работы школ в период эпидемиологической напряженности, о проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», об обеспечении безопасности на территории учреждений, о питании, о группах продленного дня, а также ответит на все появившиеся актуальные вопросы.