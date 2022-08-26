Мэрия Калининграда показала варианты подсветки спорткомплекса «Юность»

. Фото: мэрия Калининграда

Городские власти представили варианты подсветки спорткомплекса «Юность». Изображения опубликованы в группе мэрии Калининграда во «Вконтакте».

- По выходным, праздникам и в будние дни здания манежа и бассейна СК «Юность» будут выглядеть по-разному, - пояснили в пресс-службе. - Для подсветки выбрана концепция горизонтальных и вертикальных линий, которые подчеркнут архитектурные особенности строений.

. Фото: мэрия Калининграда

Подробнее о подсветке проектировщики, директор «Юности» и главный архитектор города расскажут во вторник, 30 августа.