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Общество26 августа 2022 16:44

Минтруд России выделит Калининградской области 19 млн на реализацию социального контракта

Об этом стало известно на ежегодной коллегии министерства социальной политики
Николай Литвинов

Наша область получит из федерального бюджета дополнительное финансирование в 19,3 млн рублей в этом году, еще 246,6 миллиона - в 2023-м. Как сообщает пресс-служба правительства региона, выделение дополнительных средств позволит заключить в этом году еще больше 100 новых контрактов.

Напомним, социальный контракт заключается с гражданами, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. При этом в 2022 году не учитываются трудовые доходы граждан, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центр занятости. Подробную информацию о порядке и условиях предоставления госпомощи жители Калининградской области могут получить в отделах соцзащиты по месту жительства.

Сейчас завершены 1 883 соцконтракта, большинство из которых показали свою эффективность – свыше пяти тысяч жителей Калининградской области смогли улучшить свое материальное положение. Выделение дополнительных средств позволит заключить в этом году еще больше 100 новых контрактов.