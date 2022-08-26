Минтруд России выделит Калининградской области 19 млн на реализацию социального контракта

Наша область получит из федерального бюджета дополнительное финансирование в 19,3 млн рублей в этом году, еще 246,6 миллиона - в 2023-м. Как сообщает пресс-служба правительства региона, выделение дополнительных средств позволит заключить в этом году еще больше 100 новых контрактов.

Напомним, социальный контракт заключается с гражданами, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. При этом в 2022 году не учитываются трудовые доходы граждан, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центр занятости. Подробную информацию о порядке и условиях предоставления госпомощи жители Калининградской области могут получить в отделах соцзащиты по месту жительства.

Сейчас завершены 1 883 соцконтракта, большинство из которых показали свою эффективность – свыше пяти тысяч жителей Калининградской области смогли улучшить свое материальное положение. Выделение дополнительных средств позволит заключить в этом году еще больше 100 новых контрактов.