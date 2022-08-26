27-28 августа на площади у Дома Советов будут бесплатно показывать кино

. Фото: Александр Подгорчук

На выходных в Калининграде состоится IX Фестиваль Уличного Кино (12+) – самый масштабный смотр кино под открытым небом в России.

27 августа в 20:00 начнется показ внеконкурсной программы «Лучшее прошлых лет»

28 августа в 12:00 стартует показ внеконкурсной программы «Про родителей и детей». В 15:30 — начало показа внеконкурсной программы «Лучшее прошлых лет» . В 19:00 — начало показа конкурсной программы нынешнего фестиваля. В этом году представлены 9 работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова.

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей. Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта.

Вход свободный.