Из-за аварии на Советском проспекте образовалась пробка

По предварительным данным, все участники ДТП живы.
Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» пишут о столкновении грузовика и легкового автомобиля на Советском проспекте.
Сообщается, что все участники ДТП живы. По некоторым данным, в салоне легкового авто находился ребенок, его госпитализировали в Детскую областную больницу для осмотра. Видимо, что-то в его состоянии у медиков вызывает сомнение.
В ликвидации последствий ДТП участвовали спасатели регионального МЧС.
Сервис «Яндекс. Карты» предупреждает горожан: на Советском проспекте – от пересечения с улицей Красной до перекрестка с Докука – серьезно затруднено движение.