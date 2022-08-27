Из-за аварии на Советском проспекте образовалась пробка

По предварительным данным, все участники ДТП живы. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» пишут о столкновении грузовика и легкового автомобиля на Советском проспекте.

Сообщается, что все участники ДТП живы. По некоторым данным, в салоне легкового авто находился ребенок, его госпитализировали в Детскую областную больницу для осмотра. Видимо, что-то в его состоянии у медиков вызывает сомнение.

В ликвидации последствий ДТП участвовали спасатели регионального МЧС.

Сервис «Яндекс. Карты» предупреждает горожан: на Советском проспекте – от пересечения с улицей Красной до перекрестка с Докука – серьезно затруднено движение.