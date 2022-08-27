В Калининградской области выявлено 309 случаев заражения коронавирусом

В Калининградской области снова выявили более 300 заболевших коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Калининградской области выявлено 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всю эту неделю суточные показатели не побили «рекорд» 20 августа – тогда в регионе ковид подтвердился у 310 человек.

За сутки среди заболевших госпитализация потребовалась 52 калининградцам.

Выздоровевшими после перенесенного COVID-19 признаны 287 пациентов.

Летальных случаев в регионе не зафиксировано.

На сегодня в регионе рекомендовано использовать маски в местах большого скопления людей лицам с хроническими заболеваниями.

В региональном минздраве сообщили, что вакцинироваться против коронавируса 27 и 28 августа можно в следующих мобильных пунктах:

– в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывами с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.30;

– в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград - Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

Будьте здоровы!