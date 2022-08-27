В Калининграде задержаны мошенники, они обманом забрали миллион рублей у пенсионеров

Попались! Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области по горячим следам задержали двоих мужчин, которые забирали у пенсионеров их накопления в качестве компенсации ущерба, якобы причиненного в ДТП их родственниками. Общий ущерб от действий подозреваемых составил более 1 000 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- Установлено, что объявление о работе курьером 48-летний житель Калининграда нашел в одном из мессенджеров. За его услуги мошенники обещали мужчине 10 % от забираемой у обманутых людей суммы. Сообщники задержанного действовали по отработанной схеме: они звонили пожилым калининградцам на стационарные телефоны и от имени представителя власти сообщали о ДТП с тяжкими последствиями, виновником которого стали их внуки или другие родственники. Для решения вопроса без возбуждения уголовного дела либо для лечения пострадавшего просили заплатить деньги, за которыми приезжали курьеры, - рассказали некоторые детали в пресс-службе.

В течение августа одному из задержанных четыре раза поступали заказы забрать деньги у обманутых пенсионеров. Полученные средства он перечислял на счета злоумышленников, оставляя себе вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следствие продолжается.